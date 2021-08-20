بالأسماء.. 14 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 14 شخصًا، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة الجيزة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول 14 مصابا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي وهم هناء رجب أحمد، 18 عاما مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمنى والساعد الأيمن، وسمير أحمد سمير 4 أعوام مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعزة عبد الجواد عبد الهادي 32 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة أحمد سمير 8 أعوام مصابة بكدمات بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أحمد 28 عاما، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى عادل فؤاد 21 عاما، مصاباً بكدمات بالرقبة، وإسلام سمير أحمد 20 عاما، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف عادل فؤاد عباس 59 عاما، مصاباً بكدمات بالجانب الأيمن، وحنان محمد محمد سعيد 48 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أمين 30 عاما، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وناصر حسين يوسف 24 عاما مصاباً بكدمات بالساق اليسرى والظهر، وسعاد سيد سليمان، 50 عاما، وضحي عادل فؤاد 21 عاما، ومحمد أحمد سمير طفل رضيع.