صور.. وكيل "صحة الفيوم" يشهد حفل تخريج أول دفعة بنين في معهد التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

احتفلت إدارة التدريب بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب، بتخريج دفعة جديدة من معهد التمريض التابع لمديرية الصحة.

حضر الاحتفال الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد فوزي عميد المعهد الفنى الصحى ببنى سويف، والدكتورة أسماء شريف نائب مدير التدريب، وإيمان السخاوي موجه عام المدارس التمريضية، ونيسان عبد المنصف مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، والدكتورة نشوى جلال مدير إدارة العلاقات العامة، بإشراف علا عبد الغفار الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.

وأوضحت مدير إدارة التدريب أن هذه الدفعة بها 265 طالبا وطالبة منهم 56 طالب و209 طالبة وأول دفعة يتخرج فيها البنين الذين التحقوا بمدارس تمريض مديرية الصحة منذ خمس سنوات.

بدأ الاحتفال بكلمة الدكتور عميد المعهد الفنى ببنى سويف، وكلمة الدكتور وكيل الوزارة والذي عبر عن سعادته بالحدث وطالب الخريجين بمراعاة الله فى عملهم والعمل بجد واجتهاد، أعقب ذلك كلمة الدكتورة مدير إدارة التدريب.

وردد الدكتور محمد فراج، مدرس بالمعهد القسم وردد خلفه الخريجون معلنا بذلك دخولهم رسميًا مجال العمل الطبي ويباشرون عملهم فعليا بعد شهرين من الآن.