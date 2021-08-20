فرنسا تدرج الجزائر والمغرب في القائمة الحمراء

اسماعيل عبد الحي - كشف موقع "bfmtv" الفرنسي اليوم، الخميس 19 أوت 2021، أن فرنسا ستضع الجزائر والمغرب في القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم السبت القادم، على خلفية الانتشار الكبير للفيروس في البلدين منذ أسابيع، بالإضافة إلى تصنيفهما على أساس "البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بنشاط كبير مع وجود متغيرات مثيرة للقلق".

وحسب ما جاء في الموقع ذاته، سيمنع الأشخاص غير الملقحين القادمين من الجزائر والمغرب من دخول فرنسا، إلّا إذا تعلّق الأمر بأسباب ضرورية.

وأوضح الموقع أن التطعيم ضد الفيروس عامل أساسي للراغبين في الذهاب إلى فرنسا، أما بخصوص غير الملقحين فيشترط عليهم إجراء إختبار الكشف عن الفيروس عند الوصول بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.