سوريا: مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في درعا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 6 عناصر من الجيش السوري قد لقوا مصرعهم، أمس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية بمحافظة درعا جنوبي البلاد.

وأوضح المرصد أن ضابطا برتبة نقيب من اللواء 112 التابع للقوات الحكومية قد لقي حتفه مع 5 عناصر، فيما أصيب اثنان آخران بجراح عقب استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق «الشبرق» الواقع بين بلدتي «نافعة -عين ذكر» في ريف درعا الغربي.

وعلى صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون، حاجزًا عسكريًا للجيش جنوبي مدينة داعل بريف درعا الأوسط، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد فإن أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري، بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار.