هيئة ألمانية: الموجة الرابعة من كورونا بدأت

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد أحدث تقرير صادر عن معهد روبرت كوخ بأن الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بدأت في ألمانيا.

وارتفعت نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في المعامل من 4 إلى 6 % في غضون أسبوع حتى منتصف أغسطس الجاري، وفقاً لتقرير معهد روبرت كوخ الأسبوعي الأخير مساء الخميس.

وأضاف المعهد، وهو الجهة المكلفة بمكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا، أن الفئات العمرية الأصغر هي التي تأثرت بشكل خاص بالعدوى.

يقول التقرير: "يظهر هذا الآن بوضوح بداية الموجة الرابعة، التي تكتسب زخماً، لا سيما بسبب العدوى بين الشباب البالغين".

وشهد معدل الإصابة في ألمانيا زيادة منذ بداية شهر يوليو الماضي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً، وفقاً لمعهد روبرت كوخ. وفي هذا الصيف حتى الآن، سيطرت سلالة "دلتا" الأسرع عدوى حيث تسببت في 99 % من الحالات النشطة.

وبلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام في ألمانيا، الخميس، حوالي 44 حالة لكل 100 ألف نسمة، ولكن مع تقلبات إقليمية قوية.

وتلقى إجمالاً 63,7 % من السكان جرعة تطعيم واحدة على الأقل، بينما حصل 58,2 % على تحصين كامل.