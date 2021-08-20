إصابة 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أن الفحوص أكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

والأعضاء الثلاثة هم روجر ويكر (70 عاماً) السناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عاماً) السناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاماً) السناتور المستقل عن ولاية مين.

والثلاثة حصلوا على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا.

وأنهى مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، أعماله في واشنطن هذا الشهر، ومن المنتظر عودته للعمل في 13 من سبتمبر المقبل.

وذكرت منظمة (جوفتراك) غير الحزبية أن أكثر من 70 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19.