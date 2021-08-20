نائبة إيرانية: تغيّر مقبل في مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

من المفاوضات التي جرت في فيينا

انتقدت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني زهرة الهيان المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى إجراء حكومة حسن روحاني مفاوضات عقيمة.

وأعلنت الهيان عن استمرار المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي من قبل حكومة إبراهيم رئيسي، إلا أنها أكدت أن نموذج المفاوضات سيتغير.

ووصفت الهيان محادثات فيينا في مقابلة مع وكالة “مهر” للأنباء اليوم الخميس، بأنها “استنزافية”، مشيرة إلى إجراء حكومة حسن روحاني مفاوضات عقيمة.

كما انتقدت المحادثات في عهد حكومة روحاني، وقالت إنها دون نتائج، مشيرة إلى أن المحادثات التي ستجريها الحكومة الجديدة لن تكون كسابقتها، إلا أنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن النموذج الجديد للمفاوضات النووية.

وكان العضو الآخر للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قد أشار الأحد الماضي، إلى استمرار المحادثات النووية من قبل حكومة إبراهيم رئيسي، مضيفاً أن النقاش حول وقف المحادثات غير وارد.

وأجريت حتى الآن ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، ولكن من غير الواضح متى ستعقد الجولة السابعة من المحادثات، وما هو نهج الحكومة الإيرانية الجديدة في الجولة المقبلة من المفاوضات.

ورحّب رئيسي خلال حفل أداء اليمين في البرلمان بأي خطة دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.