شحنة مشبوهة في محيط الكونغرس.. والسائق يمتلك قنبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

بعدما أعلنت الشرطة الأميركية، في العاصمة واشنطن، الخميس، إغلاق محيط مبنى الكونغرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة، أكدت شرطة الكابيتول أن الوضع تحت السيطرة وتم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها.

وقالت: “لا نعرف دوافع المشتبه به، وجاري التفاوض معه”، مضيفة “سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة”.

كما أوضحت أنه في حوالي الساعة 9:15 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي، سار رجل وشاحنة صغيرة سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونغرس”.

وأضافت: “لدينا اسم وهوية محتملان للمشتبه به، وليس لدينا الكثير من المعلومات على الإطلاق عنه في هذا الوقت”.

إلى ذلك، فحصت الشرطة الأميركية السيارات المتوقفة في محيط الكونغرس بعد تهديد المشتبه به بوجود 4 قنابل.

وكانت شرطة الكابيتول أعلنت في وقت سابق، التعامل مع تحذير أمني، داعية المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول، مشيرة إلى التحقيق بشأن تهديد بوجود قنبلة.

كما دعت في بيان، إلى عدم الاقتراب من المركبة المشبوهة وتم إخلاء مبنى مكتبة الكونغرس من الموظفين.