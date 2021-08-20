“رويترز” تنفي تقارير منسوبة إليها حول ناقلة النفط الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 12:03 صباحًا

نفت وكالة “رويترز” تقارير منسوبة إليها على وسائل التواصل فيما يتعلق بناقلة النفط التي أعلن “حزب الله” أنّها ستبحر من إيران إلى لبنان.

وأوضحت الوكالة أنها لم تنقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنّ “إسرائيل لن تسمح بمرور السفينة إلى لبنان مهما كلّف الثمن” أو قول “يبدو أننا أمام أيام ساخنة على جبهة المتوسط”.

في المقابل، أفادت نورنيوز الإيرانية أن شحنة الوقود الإيرانية تم شراؤها كلها من قبل مجموعة من رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين.

وأضاف: “شحنات الوقود من إيران تعتبر ممتلكات لرجال أعمال لبنانيين شيعة منذ لحظة التحميل”.

ومن المقرر أن تُبحر خلال ساعات قليلة سفينة محمّلة بالمازوت (أو الديزل) من إيران إلى لبنان، حسب ما أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله اليوم، وهي السفينة الأولى.