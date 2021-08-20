بالفيديو: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لـ”حزب الله” في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2021 11:54 مساءً

هزت عدة انفجارات العاصمة السورية، فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف فوق دمشق.

وأفاد المرصد السوري عن ان الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله وميليشيات إيرانية.

بحسب “انتل سكاي” الضربة الجوية الإسرائيلية بصواريخ مجنّحة استهدفت ريف دمشق الشمالي ومطار المزة العسكري وحمص والقلمون حيث يوجد مواقع لحزب الله ومجموعات أخرى إيرانية

وتم إطلاق عدة صواريخ باتجاه سوريا من فوق سماء المتن.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي حلّق على علوٍ منخفض وخرق جدار الصوت في أجواء صيدا والساحل اللبناني وصولاً حتى بيروت.