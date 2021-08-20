الخرطوم تعلن استئناف رحلاتها النهرية مع جنوب السودان‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن السودان، يوم الخميس، استئناف رحلاته النهرية مع دولة جنوب السودان في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.



ودعت مصلحة الملاحة النهرية بوزارة الري السودانية، شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل بالخط الملاحي بين دولتي السودان وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء الاستعداد لاستئناف الرحلات بين البلدين، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وذكرت مصلحة الملاحة النهرية، أن ذلك ”يأتي تحقيقا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية التي تعود بالفائدة لهما ووفاء وتنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين في إزالة كافة المعوقات التي تعترض فتح المعابر“.

وقالت إن استئناف النقل النهري تم بعد تفاهمات واجتماعات بين الخبراء والفنيين من الجانبين في كل المؤسسات ذات الصلة وما توصلت إليه من اتفاقيات لفتح المعبر النهري بكوستي على النيل الأبيض لاستئناف الرحلات بين الدولتين.

وأوقف السودان الرحلات النيلية إلى دولة جنوب السودان منذ نحو 10 سنوات، وعلق رسميا حركة النقل النهري مع دولة جنوب السودان.