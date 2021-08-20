شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسية أفغانية تتهم أمريكا "ضمنا" بتسليم بلادها إلى طالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

ألمحت مفاوضة ونائبة سابقة في البرلمان الأفغاني إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سلم أفغانستان لحركة طالبان، معتبرة أنه كان بإمكانه إنقاذ مفاوضات السلام مع الحركة لو أجل انسحاب قواته من البلد الآسيوي لشهر واحد فقط.



واعتبرت فوزية كوفي، الناشطة أيضا في مجال حقوق المرأة، أن الانسحاب الفوضوي قوّض كل النفوذ الذي كانت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية تتمتعان به مع طالبان في المحادثات التي كانت تجري في قطر.

وقالت كوفي، التي تعرضت في السابق لمحاولتي اغتيال، لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، يوم الخميس، إن ”أفغانستان ضحية لأخطاء متتالية.. كان بإمكان الرئيس بايدن تأجيل ذلك لشهر آخر فقط للوصول إلى التسوية السياسية أولاً.“