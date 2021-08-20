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وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفيا التطورات في أفغانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الخميس، تطورات الأوضاع في أفغانستان، وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

 

واستعرض الجانبان ”علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

 

وأكد وزير خارجية الإمارات دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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