مصرع 2 في فيضانات بكارولينا الشمالية وفقدان 20

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

لقي شخصان على الأقل مصرعهما ولا يزال 20 في عداد المفقودين، الخميس، في فيضانات بولاية كارولينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة.



وقال مكتب المسؤول عن مقاطعة هايوود في تغريدة، الخميس: "بدأ أكثر من 200 شخص مهمتهم اليوم لمواصلة عمليات البحث في المنازل على طول نهر بيجون".

وتعرضت المنطقة، الأربعاء، لارتفاع كبير في منسوب مياه نهر بيجون بعد مرور العاصفة الاستوائية فريد.

ووفقاً لمسؤولي المقاطعة، ارتفع منسوب النهر عند ذروته إلى ستة أمتار.

وتساقطت أمطار بلغت 30 سنتيمتراً بين الإثنين والأربعاء غرب ولاية كارولينا الشمالية، بحسب مكتب حاكم الولاية الذي أعلن حال الطوارئ بسبب الفيضانات التي وصفت بأنها "تاريخية".

وقال الحاكم روي كوبر في بيان، الأربعاء: "ستسمح حالة الطوارئ هذه لرجال الإنقاذ بمساعدة المناطق المتضررة على وجه السرعة لإنقاذ الأرواح واستعادة الكهرباء وإزالة الحطام وجلب معدات".

ونقلت إذاعة "دبليو واي اف اف 4" المحلية عن قائد شرطة مقاطعة هايوود جريج كريستوفر قوله الأربعاء: "بحثنا داخل السيارات المهجورة والمنازل والمباني للعثور على ناجين".

قال ناثان يابرو أحد السكان الذين قابلتهم القناة نفسها، إن المياه تصل إلى أكثر من مترين في حديقة منزله قرب قرية كروزو المتضررة بشكل خاص بالفيضانات.

وقال عن ارتفاع منسوب المياه: "حدث ذلك في 45 دقيقة فقط".

وأضاف أن "المياه انتقلت من فيضانات عادية إلى نقطة بلغت فيها المياه متراً و20 سم في جانب المنزل".