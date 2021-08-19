زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.6 درجات

المناطق - واس:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الشطر الشمالي من باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 118 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية،وقد أُجبر سكان المناطق التي ضربها الزلزال على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.