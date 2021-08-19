اشتباكات داخل مدينة الحديدة والقوات المشتركة تحبط هجوما للحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت القوات اليمنية المشتركة، إن وحداتها تخوض اشتباكات عنيفة داخل مدينة الحديدة جراء خروقات جديدة لمليشيات الحوثي.

وأحبطت القوات اليمنية المشتركة هجوما للمليشيات الحوثية في جبهتي المطار وشارع صنعاء داخل مدينة الحديدة، بعد ساعات من إحباط مخطط للمليشيات الحوثية في ثلاث جبهات بالساحل الغربي وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن وحدات الاستطلاع رصدت خلال الـ48 ساعة الماضية، تحركات مكثفة للمليشيات التابعة لإيران، صاحبها وصول تعزيزات أفراد وآليات في جبهتي الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة وجبهة حيس جنوب المحافظة، وتم التعامل معها بنجاح في الوقت المناسب.

ووجهت وحدات القوات المشتركة المرابطة في الجبهات المستهدفة، ضربات مركزة وموجعة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة في أوكار وثكنات وتعزيزات المليشيات لحظة بدء محاولتها الانتشار لتنفيذ المخطط.

وعقب فشل المخطط الحوثي للهجوم المتزامن في ثلاث جبهات ساحلية أكدت القوات المشتركة أن عناصر المليشيات انسحبت بعد مصرع وجرح عدد من المهاجمين .

وأكدت القوات المشتركة أن تحركات المليشيات الحوثية كانت مرصودة لحظة بلحظة، وكان المخطط الفاشل يستهدف التمركز في مواقع وتحصينات مستحدثة من شأنها إضعاف سيطرة القوات المشتركة في خطوط التماس.

وعقب هزيمتها الموجعة في الميدان، فتحت مليشيات الحوثي النار على منازل اليمنيين في مديرية التحيتا المزدحمة بالسكان والنازحين.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها على منازل المواطنين في بلدتي الفازة الساحلية والجبلية التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

واستخدمت المليشيات أسلحتها الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات في استهداف منازل المواطنين في بلدة الفازة الساحلية.

كما استهدفت المليشيات بالأسلحة القناصة منازل المدنيين ومزارعهم بالأسلحة القناصة بصورة كثيفة، ما تسبب في حالة هلع ورعب بين المواطنين لا سيما النساء والأطفال.

وتتواصل الخروقات والانتهاكات الحوثية في مناطق وبلدات متفرقة جنوب الحديدة متجاوزة لبنود اتفاق ستوكهولم وكافة المواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين .