لأول مرة.. كولومبيا تسلم أعضاء بمنظمة حرب عصابات لأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت كولومبيا أعضاء من منظمة حرب العصابات "جيش التحرير الوطني الكولومبي" إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى.

وكتبت وزارة العدل الكولومبية على تويتر، الخميس، إن هنري تريجوس سيلون وياميت بيكون رودريجيز، المعروف باسم تشونتا، هما العضوان اللذان تم تسليمهما.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى تريجوس وبيكون، تم أيضا تسليم ألكسندر مونتويا أوسوجا، وهو عضو سابق في قوات الدفاع عن النفس المتحدة شبه العسكرية في كولومبيا.

ومن المقرر تسليم أعضاء آخرين من جيش التحرير الوطني.

كان هؤلاء الأشخاص مطلوبين من جانب القضاء في تكساس وفلوريدا في جرائم تتعلق بتهريب المخدرات.

كما أشار الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى التفجير الخطير لأكاديمية الشرطة في كولومبيا في عام 2019، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، وحملت الحكومة مسؤوليته لجيش التحرير الوطني.

واندلع صراع دموي في كولومبيا لعقود بين المتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية وقوات أمن الدولة.

ولقي أكثر من 220 ألف شخص حتفهم خلال النزاع، ونزح أكثر من ستة ملايين شخص من ديارهم.