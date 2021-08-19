الجيش اليمني يتقدم في جبهات القتال بمأرب والجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش اليمني، الخميس، أنه يواصل التقدم في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي بمأرب والجوف.

وقال الناطق باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، في إيجاز صحفي حول سير المعارك خلال الأيام الماضية، إن الجيش حقق تقدمات وحرر عشرات الكيلو مترات في الجبهة الجنوبية الغربية بمأرب، وتمكن خلالها من السيطرة على هيئات حاكمة واستراتيجية، وذلك بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



وأضاف أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، شنت عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة منطقة المشيريف جنوب غربي محافظة مارب، تمكنت خلالها من استكمال تحرير جبل البياض والتبة الصفراء، فضلا عن قطع طرق الإمداد على المليشيات الحوثية وانتزاع الألغام التي زرعتها في تلك المساحات.



وأوضح أن المعارك خلفت عددا من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف مليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بضربات المدفعية وغارات الطيران المقاتل، فيما استعادت أطقماً قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي جبهات غرب وشمال غرب مأرب، أكد العميد مجلي أن قوات الجيش والمقاومة، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات ماس والمشجح والكسارة وصرواح.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجمات نوعية، وأخرى مضادة على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا منها، في منطقة "اليعرف" جبهة ماس، وأن الجيش نجح في تحرير واستعادة عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة.

وقال إن أعنف المعارك كانت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح وان الجيش سحق انساقا عدة من عناصر مليشيا الحوثي بعدما دفعت بها في محاولة خاسره لتحقيق تقدم على الأرض

وفي الجوف، قال العميد مجلي، إن وحدات الجيش شنت هجوماً مباغتاً في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف تمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية.

وأكد أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية، فيما استعادت قوات الجيش أطقم قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني والمقاومة شنت هجمات مضادة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر وحويشيان والخنجر، أسفرت عن تدمير عدد من الأطقم القتالية كانت محملة بتعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية أسلحة ومعدات قتالية مختلفة تابعة للمليشيات.

وفي محور تعز، أوضح العميد مجلي، أن قوات الجيش تصدت لتسللات وهجمات حوثية في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، وتمكنت من إلحاق الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية.

وفي البيضاء، قال العميد مجلي، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف أحبطت هجمات وتسللات لمليشيات الحوثي، في جبهتي نعمان وناطع، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وفي الحديدة استعرض ناطق الجيش، سير العمليات العسكرية، موضحا أن القوات المشتركة، تصدت لتسللات وهجمات لمليشيات الحوثي في جبهات حيس والجاح والمطار، وأن القوات المشتركة ألحقت بالمليشيات خسائر كبيرة في الأرواح.