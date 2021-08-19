مقتل 11 جنديا بهجوم على قافلة للجيش المالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي ما لا يقل عن 11 جنديا حتفهم في هجوم على قافلة للجيش في دولة مالي الواقعة في غرب أفريقيا الخميس.

وقال الجيش إن المركبات العسكرية تعرضت في البداية لإنفجار عبوة ناسفة ثم أطلق مجهولون النيران عليها.



وأضاف أن عشرة جنود آخرين أصيبوا. ووقع الحادث بالقرب من بلدة دوينتزا وسط البلاد.

ولم يتضح في البداية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وينشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل ،وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وأعلن بعضها المبايعة لتنظيمي داعش أو القاعدة الإرهابيين.

ومنذ بداية العام، كثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في بانيبانغو، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري، وتقع داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وعلى مدار سنوات، شهدت المنطقة هجمات دامية لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ومنذ بداية موسم الأمطار في يونيو،/حزيران تستهدف الهجمات بشكل أساسي المدنيين العاملين في الحقول.