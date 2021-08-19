الدفاعات السورية تتصدى لهجوم جوي في سماء دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون السوري، الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لهجوم جوي في سماء دمشق.

لكن بعدها بدقائق أكدت وكالة الأنباء السورية أن طائرات إسرائيلية استهدفت بالصواريخ بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

وأشارت إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظم الصواريخ".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان يعيشون في مناطق جنوب العاصمة دمشق قولهم إنهم شاهدوا عدداً من الصواريخ أطلقها الجيش السوري باتجاه مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق وأن عدداً منها دمر أهدافا في الجو وشاهدوا صواريخ وهي تنفجر .

وأكد السكان أنهم شاهدوا عدداً من الصواريخ وهي تسقط في مناطق جنوب العاصمة وأن السنة النيران انطلقت من المواقع التي تعرضت للقصف.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطقت أكثر من 10 صواريخ للتصدي للصواريخ التي استهدفت محيط العاصمة.

وطالما هاجمت إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.