السودان يبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مجلس السيادة السوداني، الخميس، تشكيل مفوضيتي الانتخابات ووضع دستور دائم، في خطوات نحو تتويج عملية الانتقال بالبلاد.

وجرى نقاش تشكيل هذه المفوضيات خلال اجتماع لمجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، إن "الاجتماع كلف عدداً من الأعضاء لبدء نقاش حول تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضيتي الانتخابات ووضع الدستور، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما أن الفترة الانتقالية أكملت عامين".

وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني.

ودعا متحدث مجلس السيادة القوى السياسية للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.

وينص الإعلان الدستوري المبرم بين شركاء الثورة من المدنيين والعسكريين في 17 أغسطس/ آب 2019، على إقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية المحددة بـ39 شهراُ اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة.

لكن تلبية لرغبة حركات المسلحة سيتم احتساب بداية الفترة الانتقالية اعتباراً من تاريخ توقيع إتفاق السلام في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، وهو الثالث من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.