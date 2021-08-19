مقتل داعشي وتدمير وكرين عند أطراف بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، اعتقال داعشي وتدمير وكرين للتنظيم شمال العاصمة بغداد، ضمن عمليات عسكرية جارية منذ أيام.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "قوة استخبارية وبعد متابعة ميدانية تمكنت من تعقب احد عناصر تنظيم داعش في منطقة الطارمية شمال العاصمة ".

وأضاف بيان الخلية التابعة للجيش العراقي، أن "العملية الاستخبارية أسفرت عن مقتل الإرهابي فضلاً عن تدمير مضافتين للتنظيم عند منطقة الطارمية".

وكانت السلطات الأمنية العراقية أطلقت، السبت الماضي، عملية عسكرية لتعقب فلول تنظيم داعش عند قضاء الطارمية التي تسجل خروقات أمنية بين الحين والأخر.

وتتصاعد حدة الخروقات الامنية في البلاد، إزاء الهجمات التي يشنها تنظيم داعش مستهدفة القطعات المشتركة والمدن المأهولة بالسكان، مما حدا مؤخراً باللجنة الأمنية البرلمانية للدعوة لاستضافة قادة عسكريين لمناقشة تلك التطورات.