عاجل.. زلزال قوته 4.6 درجة يضرب شمال باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، الخميس، الشطر الشمالي من باكستان.



وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عُمق 118 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، وقد أُجبر سكان المناطق التي ضربها الزلزال على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.