شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يضع التزامات محددة على أصحاب "نشاط تنظيم السيارات".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وبدأت محافظة الجيزة المواجهة الفعلية لتجاوزات السايس فى الشوارع وذلك من خلال تطبيق القانون تنظيم انتظار السيارات ، رقم 150 لسنة 2020 ، وتم طرح عدد من الشوارع بالمحافظة عن طريق المزايدة العلنية، ومن بين المناطق التى تم طرحها شوارع سليمان إباظة والثمار والثورة ونادى الصيد وميدان علاء الدين بحى الدقى.



وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، آليات استخراج رخصة وفقا لطبيعة كل منطقة، ومواعيد تجديدها والرسوم، ومواعيد التقديم بطلب التجديد، بالإضافة لكيفية تحديد مواقع انتظار السيارات، والعلامات التي يتم وضعها لتحديد هذه الأماكن، ومقابل الانتظار، وتتمثل فى:

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع اعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زی بلون مختلف في كل منطقة.

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع اعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زی بلون مختلف في كل منطقة.