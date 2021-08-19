شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام ويكلى: مصر تدير علاقاتها الدولية بشكل محترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن منهج الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس إصلاحى بدا واضحا في السياسة الخارجية عندما تطرق إلى علاقات مصر الإقليمية وإعادة دور مصر الفعال والنشط، موضحا أنه عندما تولى الرئيس السيسى السلطة كانت أولى خطاباته تتضمن معالم سياساته الخارجية التي تطورت خلال الـ 7 سنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر تدير علاقتها الدولية بشكل محترف.

وأضاف رئيس تحرير الأهرام ويكلى، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى حدد في أول خطاب في يوليو 2014 أن مصلحة ووحدة المصريين هي العنصر الأساسى في معادلة الأمن القومى المصرى، وأنه بشأن السياسة الخارجية سوف نتعاون مع الأصدقاء بما يحقق التقدم والمصلحة للشعب المصرى.

ولفت رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إلى أن السياسة الخارجية المصرية نجحت وأوصلت مصر لمكانتها الإقليمية، وبدأ الرئيس السيسى ببناء الجبهة الداخلية والقدرات العسكرية المصرية وقدم النموذج والمثال لكيف تكون مصر مثل ونموذج يتحذى به في الإقليم.