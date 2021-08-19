سيارة مسرعة تدهس شخصًا في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة مسرعة به بمنطقة معدية سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وفر قائدها هاربا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة معدية سرياقوس دائرة المركز ومصرع شخص.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير "يونس.ف.ي" 36 عاما، حلاق، ومقيم مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمنطقة معدية سرياقوس دائرة المركز، اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا عقب الحادث، وهو ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، وتوفى على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.