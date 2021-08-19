بعد واقعة "عروسي البحيرة".. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في موكب زفاف بالرحمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب شخصين آخرين اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أثناء مشاركتها في حفل زفاف، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى الرحمانية حامد محمود صفار 30 عامًا، جثة هامدة، وكلا من عمرو جمال البانوبي 24 عامًا ومحمد إبراهيم السعداوي 26 عامًا مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة بهم أثناء مشاركتها في حفل زفاف. حرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

كانت زفة أخرى تحولت إلى جنازة الأحد الماضي، بعد انقلاب سيارة ملاكي بالعروسين، داخل ترعة الخندق، ما أدى إلى وفاتهما وشقيقة العروس، وسائق سيارة الزفاف.