صور.. وصول بعض مصابي انفجار عكار إلى أبوظبي لتلقي العلاج

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت إلى مطار أبوظبي، اليوم الخميس، طائرة إخلاء طبي تحمل على متنها عدداً من مصابي انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للعلاج في مستشفيات الدولة.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.

وصول بعض مصابي انفجار عكار لتلقي العلاج في الإمارات

وقد باشرت الجهات الطبية نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل، وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.

كانت سفارة دولة الإمارات في لبنان قد باشرت، في وقت سابق، التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.