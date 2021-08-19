مجموعة السبع تصدر بياناً بشأن الوضع في أفغانستان

عربي ودولي

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أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الخميس، بياناً بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في البيان، إن الوزراء طالبوا المجتمع الدولي برد فعل موحد إزاء الوضع في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان، الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع الوزراء «يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معاً في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في أفغانستان».

وتتولى بريطانيا حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وأضاف البيان أن الوضع في أفغانستان يتطلب «استجابة دولية بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بالتعاون مع الأفغان وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة».

وسيطرت حركة طالبان على الأمور في أفغانستان ودخلت العاصمة كابول بعد سقوط عواصم الولايات تحت سيطرتها.