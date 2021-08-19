الرئاسة اللبنانية: أميركا ستساعد لبنان على توفير الكهرباء

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء في الوقت الذي يعاني فيه البلد من نقص الوقود.

وأضافت أن السفيرة الأميركية أبلغت الرئيس ميشال عون بالقرار خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

ولم تعلق السفارة الأميركية في لبنان بعد. وستوفر الخطة الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن لتوليده إلى كهرباء إضافية يمكن نقلها إلى لبنان عبر سوريا بالإضافة إلى تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان.

وقال البيان إن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي لتمويل تكلفة الغاز.