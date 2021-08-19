عثروا على جثته داخل المطار.. وفاة لاعب أفغاني سقط من طائرة أمريكية في كابول

ذكرت وكالة أريانا للأنباء، الخميس 19 أغسطس/آب 2021، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم، توفي بعد سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابول، الإثنين الماضي.



وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار، بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة كابول، الأحد الماضي، وشوهد كثير من الأشخاص في أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.



وأشارت وكالة أريانا الأفغانية إلى أن أنواري سقط من طائرة "بوينغ سي-17" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته.



وتم العثور على جثة اللاعب الشاب فوق حجرة معدات داخل المطار، إذ سقط من الطائرة خلال رحلة الإقلاع وقبل أن تغادر أجواء المطار.



وأشاد أصدقاء أنواري به، مؤكدين أنه يبلغ من العمر 19 عاماً وكان من بين أفضل مواهب الكرة الأفغانية.



وقال الصحفي الأفغاني باباك تغفوي: "حزين جداً لسماع خبر وفاة أحد الشباب الذين حاولوا مغادرة كابول، من خلال محاولة ركوب الطائرة خلال مغادرتها مطار كابول.. قبل أيام قليلة كان لاعباً في فريق كرة القدم الوطني للشباب بأفغانستان".



وفي آخر منشور للاعب الأفغاني بحسابه على موقع "فيسبوك"، كتب: "أنت رسام حياتك.. لا تعطِ الفرشاة لأحد لكي يرسم مسار حياتك".



وبحسب وسائل إعلام محلية كان أنواري يعيش في كابول، حيث التحق بمدرسة الاستقلال، وبدأ اللعبَ على صعيد منتخبات بلاده منذ أن كان عمره 16 عاماً.



وكانت مشاهد صادمة من مطار كابول أظهرت حالة الفوضى والتدافع بين آلاف الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد بعد ساعات من سيطرة حركة طالبان على العاصمة.



وتعلَّق العشرات من الشبان بأجنحة الطائرات الأمريكية التي كانت تُجلي الأجانب من أفغانستان، بينما أظهرت مقاطع فيديو سقوط أكثر من شخص بعد دقائق من اقلاع إحدى الطائرات.