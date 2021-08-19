أحد أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين بقبضة الأمن في دبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوقفت الشرطة الإيطالية أحد كبار المطلوبين من قضاء بلاده ودوليا رافالي إيمبريالي في دبي.

أعلنت الشرطة الإيطالية، الخميس، توقيف تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي، أحد كبار المطلوبين من قضاء بلاده ودوليا، في مطلع الشهر في دبي.

وأوضح المصدر في بيان أن رافالي إيمبريالي، أحد أبرز وجوه الجريمة المنظمة في نابولي بجنوب إيطاليا، والذي يعتبر من أخطر الفارين الإيطاليين، أوقف في الرابع من أغسطس بالتنسيق مع الشرطة الدولية “إنتربول” والشرطة الأوروبية “يوروبول”، بعدما كان مطلوبا منذ ست سنوات.

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 47 عاما هو “منذ زمن طويل أحد أبرز أطراف التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال” مشيرة إلى أنه أنشأ على مر السنين “شبكة ضخمة من المهربين الدوليين ولا سيما مهربي الكوكايين”.

ويعد القضاء الإيطالي طلب تسليم، بحسب الشرطة.