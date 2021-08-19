اكتشاف طفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في إسرائيل.

وكشفت قناة “كان” الإسرائيلية، عن انتشار طفرة جديدة من سلالة فيروس “كورونا” في “إسرائيل”.

وقالت القناة، إن طفرة جديدة من سلالة وباء “كوفيد-19” اكتشفت حديثاً في “تل أبيب”، مشيرة إلى أنه تم تشخيص 10 حالات مصابة بطفرة جديدة من كرونا داخل إسرائيل.

وأكدت أن الحالات المكتشفة منها حالتين من داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما تم اكتشاف باقي الحالات من القادمين إلى “إسرائيل”.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة المحدثة مساء الأربعاء، دخول 600 شخص إلى المستشفى في حالة خطيرة بسبب كوفيد-19، وهو أعلى رقم منذ منتصف مارس.

وقالت الوزارة إن 103 مريض كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

لا يزال العلماء يقيّمون كيف تراجعت استجابة إسرائيل الوبائية من نموذج مثالي إلى مخاوف تحذيرية، في وقت أعيدت فيه القيود على التجمعات والأماكن التجارية والترفيهية هذا الأسبوع، وتفكر الحكومة في إغلاق جديد.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل الشهر الماضي مع زيادة معدل الإصابة.

وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أواخر يوليو إلى أن جرعتي فايزر كانت فعالة بنسبة 39 بالمئة فقط ضد منع العدوى في البلاد في أواخر يونيو وأوائل يوليو مع وصول متغير دلتا، مقارنة بنسبة 95 بالمئة من يناير إلى أوائل أبريل.