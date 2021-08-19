الجامعة العربية تدعو الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه “الأونروا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت الجامعة العربية، اليوم الخميس، الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل ” الأونروا “، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.

وأوضحت الجامعة، أنه يجب تمكين “الأونروا” إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأثنى “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بالجامعة في بيان له، على افتتاح “الأونروا” مدرسة للذكور ومركزا صحيا في مخيم عايدة شمال بيت لحم قبل أيام، بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية والتبرع بمبلغ 4 مليون و110 ألف دولار.

كما رحبت الجامعة، بالجهود التي بذلتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لبدء العام الدراسي الجديد في مدارسها، وحرصها على انتظام العملية التعليمية وجاهيا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ” كورونا “.

وقالت إن افتتاح المدرسة ستساعد على تحسين البيئة التعليمية لـ 467 طالبا لديها، إضافة إلى أن المركز الصحي تم تأثيثه وتجهيزه بالكامل لضمان سعة كافية لاستيعاب المرضى، وضمان المستوى الأمثل من الرعاية الطبية، وسيخدم ما يقرب من 29 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم عايدة والمناطق المحيطة به.

وأكدت أهمية ما تقدمه “الأونروا” من خدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية، مثمنةً ما تقدمه السعودية من دعم مستمر للوكالة.