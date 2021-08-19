شكرا لقرائتكم خبر عن للوافدين.. تونس تفرض حجراً صحياً على من لم يستكمل التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلا عن وزارة الصحة، إن تونس ستفرض حجرا صحيا إجباريا عشرة أيام على جميع الوافدين الذين لم يستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من يوم 25 من الشهر الحالي، وذلك سعيا للسيطرة على الوباء مع بدء تراجع أعداد الإصابات.

كانت الرئاسة التونسية قد قالت أمس إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً ‬‬بدءا من اليوم

الخميس، وسط تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة واضحة في معدلات التطعيم.