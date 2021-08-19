استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة جنوبي العراق



أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن استهداف جديد طال أبراج نقل الطاقة في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت يوم أمس إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضافت، أن “الهجمة الإرهابية تضمنت استهداف البرج 60 لخطي مسيب – شمال كربلاء، ومسيب – شرق كربلاء”.

أشارت إلى أن “الهجمة تسببت بقطع أرجل عدد/2 دون سقوط البرج”.

تابعت وزارة الكهرباء العراقية، أن “الجهود كثفت لإنجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحا من اليوم الخميس”.

وأوضحت، أن “تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد أسبوع واحد من الاعتداء السابق، إنما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن الإرهاب يحاول خلط الأوراق بضرب أبراج الكهرباء.