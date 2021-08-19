مراجعة إدارة بايدن للانسحاب من أفغانستان.. لم تبدأ بعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تبدأ بعد المراجعة التي وعد بها لمسألة الانسحاب من أفغانستان.

وذكر الرئيس جو بايدن، الذي يواجه انتقادات شديدة من مشرعي الحزبين بسبب تعامله مع الأزمة، لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية في مقابلة، أمس الأربعاء "سنعود خطوة للخلف بعد فترة وننظر"، فيما إذا كان من الممكن تنفيذ خروج الولايات المتحدة بشكل أفضل.



وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء إن عملية تقييم شاملة ستتم لمسألة التعامل مع الانسحاب.

وقال المصدر، الذي سُئل، اليوم الخميس، بخصوص ما إذا كانت المراجعة بدأت، لرويترز مشترطا عدم كشف هويته، إن تركيز الولايات المتحدة مُنصب في الوقت الراهن على العمليات على الأرض وإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان.

وتعهدت لجان عديدة في الكونجرس الأمريكي بعقد جلسات استماع، ومن المقرر أن تتلقى لجنة المخابرات بمجلس النواب إفادات في جلسات مغلقة الإثنين المقبل بخصوص الوضع من أجهزة المخابرات.

وقال بايدن لشبكة (إيه.بي.سي) أمس الأربعاء إن "فكرة وجود وسيلة للخروج بطريقة ما دون أن تتبعها فوضى، لا أعرف كيف يتم ذلك".

وشهدت أفغانستان حالة هرجٌ ومرج في أول يوم من سيطرة طالبان على حكم البلاد، دفعت الآلاف إلى الهروب نحو مطار كابول؛ المنفذ الجوي الوحيد إلى الخارج.