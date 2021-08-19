بيانات: 5200 جندي أمريكي يؤمنون مطار كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال ممثل لوزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن للجيش الأمريكي، وفقا للبيانات الخاصة به، حوالي 5200 جندي منتشرين حاليا في مطار كابول.



وقد يصل عدد الجنود في المطار إلى 6000 جندي في غضون أيام قليلة.

وقد تم نشر القوات لضمان أمن المطار وكذلك للسماح بإجلاء الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين لدى القوات الأمريكية.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه نقل أكثر من ألفي شخص من كابول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونحو سبعة آلاف منذ بدء عملية الإجلاء يوم السبت الماضي.

وقال الميجور جنرال الأمريكي وليام تايلور إنه لم تقع حوادث.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عند سؤاله عن هجمات طالبان المحتملة على عمليات الإجلاء في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز": "طالبان تعرف أنها إذا هاجمت مواطنين أمريكيين أو عناصر بالجيش الأمريكي، فسوف نكيل لهم الكيل صاعين".

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.

وشهد المطار، الإثنين، فوضى عارمة، جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بًثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.