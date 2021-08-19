الشرطة الأمريكية تكشف حقيقية وجود «قنبلة» بمحيط الكونجرس.. وتعلن: «شخص زعم حملها وطالب بلقاء بايدن»

الشارقة - اميمة ياسر - بالتزامن مع أحداث مبني الكابيتول، قامت شرطة مانهاتن بإخلاء المنطقة المخصصة للجلوس في الهواء الطلق، والمعروفة باسم ساحة الأب دافي، في التايمز سكوير، بسبب العثور على طرد مشبوه.

وبعد ساعات عصيبة، أعلنت الشرطة الأمريكية عن "سلامة" أكثر مناطق نيويورك ازدحاما، بعد اشتباه بوجود قنبلة.

وسُمح للأشخاص بالعودة إلى ميدان "تايمز سكوير" الشهير وسط نيويورك، الخميس، بعد أن حققت الشرطة في تقرير عن طرد مشبوه.

وطلبت شرطة نيويورك من الناس تجنب الشوارع الغربية لمانهاتن، بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه في الساعة 12:13 ظهرا.

واستجابت وحدة خدمة الطوارئ في شرطة نيويورك ووحدة فرقة المتفجرات، قبل أن تعلن الشرطة عن إعادة فتح المنطقة بعد الإعلان بساعة.

وأكد حساب المنطقة الجنوبية من مانهاتن، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في نيويورك، أنه تم السيطرة على الأمر.

وكتب الحساب: "عادت الظروف في منطقة تايمز سكوير إلى طبيعتها. استؤنفت حركة مرور السيارات والمشاة. شكرا لكم".

وكانت الشرطة الأمريكية، فى العاصمة واشنطن، اليوم الخميس، أعلنت إغلاق محيط مبنى الكونجرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة، أكدت شرطة الكابيتول أن الوضع تحت السيطرة وتم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها.

وقالت "لا نعرف دوافع المشتبه به، وجارى التفاوض معه"، مضيفة "سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

كما أوضحت أنه فى حوالى الساعة 9:15 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلى، سار رجل وشاحنة صغيرة سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونجرس".

وأضافت "لدينا اسم وهوية محتملان للمشتبه به، وليس لدينا الكثير من المعلومات على الإطلاق عنه فى هذا الوقت".

وكانت شرطة الكابيتول أعلنت فى وقت سابق، التعامل مع تحذير أمنى، داعية المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول، مشيرة إلى التحقيق بشأن تهديد بوجود قنبلة.

كما دعت فى بيان، إلى عدم الاقتراب من المركبة المشبوهة. وأكدت مراسلة "العربية"، عن إخلاء مبنى مكتبة الكونجرس من الموظفين.

من جانبها، ذكرت قناة ABC، أن المشتبه به داخل الشاحنة المشبوهة يحمل شيئا بيده، وكان يدون ملاحظات على ورقة.

هذا وكانت وكالة "أسوشييتد برس"، أفادت بإخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس بعد الإبلاغ عن اشتباه بوجود انفجار محتمل فى سيارة قريبة.

هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يتابع التطورات قرب الكونجرس، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالى يشارك فى الحادث الأمنى.

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكى، إن الوضع تحت السيطرة، وتم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها، مؤكدةً أنه جرى مفاوضات مع مشتبه به يقول إنه يحمل قنبلة.

وأضافت شرطة الكونجرس الأمريكى، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيق بالحادث الأمني أمام الكونجرس، مستطردة: لا نعرف دوافع المشتبه به الذي يقول إنه يحمل قنبلة داخل مركبته، ويطالب بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. حسبما نشر موقع"ستيب نيوز"

وأضافت شرطة الكونجرس الأمريكى، إن سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة، موضحة أن الشخص المتواجد داخل الشاحنة المشبوهة بمحيط الكونجرس كان يدون ملاحظات على ورقة.