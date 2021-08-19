الامارات.. أبوظبي تستقبل عدداً من مصابي انفجار عكار للعلاج في مستشفيات الدولة

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

وصلت إلى مطار أبوظبي اليوم الخميس، طائرة إخلاء طبي تحمل على متنها عدداً من مصابي انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للعلاج في مستشفيات الدولة.



وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.

وباشرت الجهات الطبية في نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.

وتواصلت سفارة دولة الإمارات في لبنان في وقت سابق مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.