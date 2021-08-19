شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - WASHINGTON, DC - AUGUST 19: First responders arrive on the scene to investigate a report of an explosive device in a pickup truck near the Library of Congress on Capitol Hill on August 19, 2021 in Washington, DC. The area around the building has been evacuated Win McNamee/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
نشر قبل ساعة واحدة - 8:13 مساءً, 19 أغسطس 2021 م
المناطق - واس:
اشتبهت وكالات إنفاذ القانون بوجود قنبلة داخل شاحنة متوقفه أمام مبنى الكابتول في واشنطن.
وأوضحت المصادر لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة الكونجرس، أخلت بعض المباني المجاورة لمكتبة الكونجرس، وترسل مفاوضين للتعامل مع رجل في الشاحنة يمثل التهديد.
وقالت وسائل الإعلام: إن الموظفين في مبنيي كانون وجيفرسون نُبهوا عبر البريد الإلكتروني للالتزام بالهدوء والانتقال، وعدم استخدام المخارج على الجانب الغربي.
وأشارت إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب ليسا في جلسات، ومعظم المشرعين ليسوا في مكاتبهم حاليًا.