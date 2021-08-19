اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس

المناطق - واس:

اشتبهت وكالات إنفاذ القانون بوجود قنبلة داخل شاحنة ‏متوقفه أمام مبنى الكابتول في واشنطن.‏

وأوضحت المصادر لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة الكونجرس، أخلت بعض المباني المجاورة لمكتبة ‏الكونجرس، وترسل مفاوضين للتعامل مع رجل في الشاحنة يمثل التهديد.‏

وقالت وسائل الإعلام: إن الموظفين في مبنيي كانون وجيفرسون نُبهوا عبر البريد الإلكتروني للالتزام ‏بالهدوء والانتقال، وعدم استخدام المخارج على الجانب الغربي.‏

وأشارت إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب ليسا في جلسات، ومعظم المشرعين ليسوا في ‏مكاتبهم حاليًا.‏