عاجل: سيارة مفخخة بالقرب من الكونجرس الأمريكي

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الدمام - شريف احمد - • الشرطة تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة

قالت الشرطة الأمريكية إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونجرس اليوم الخميس، مما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة، فيما هرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

وقال رئيس شرطة الكونجرس جيه. توماس مانجر للصحفيين إن الرجل أوقف سيارته على رصيف المشاة الجانبي أمام مكتبة الكونجرس وأبلغ ضابطا اقترب منه بأن بحوزته قنبلة بينما كان يمسك فيما يبدو بمفجر.

وأضاف مانجر أن الشرطة لم تتعرف على دوافع الرجل.

وقال في مؤتمر صحفي "مفاوضونا يعملون بجد لحل هذا الموقف بشكل سلمي".

وظهر مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على موقع فيسبوك لرجل يتحدث داخل شاحنة متوقفة على رصيف مشاة بجانب ما يشتبه أنها مكتبة الكونجرس.

قال الرجل "الثورة مستمرة.. إنها هنا.. أحاول الوصول (للرئيس الأمريكي) جو بايدن بالهاتف".

ولم تذكر الشرطة ما إذا كان المشتبه به هو صاحب المقطع المصور.

وقال مصدر أمني أمريكي إن احتمال وجود عبوة متفجرة لم يتأكد بعد.

وتم إخلاء بضعة مبان قريبة، بما في ذلك مبنى المحكمة العليا. وطُلب ممن هم في مبنى ماديسون الإداري البقاء في مكاتبهم. وأُغلقت محطة مترو أنفاق قريبة.

وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بمجمع الكونجرس فيما هرعت شاحنات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة. وقال مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إنه سيرسل فنيا متخصصا في التعامل مع القنابل لمساعدة الشرطة. وتدخل مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا.