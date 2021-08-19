باحثون روس: تعديل لقاح «سبوتنيك في » لاستخدامه ضد دلتا

19 أغسطس , 2021

قال باحثون روس إنهم قاموا بتعديل لقاح فيروس "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ التطعيم به منذ أكثر من عام، لاستخدامه ضد الطفرة " دلتا" المتحورة من الفيروس، وهي أشد عدوى وأسرع انتشارا.

وقال رئيس معهد جاماليا، ألكسندر جينزبرج، لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الخميس: "اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة"، مضيفاً أنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فعاليته.

وتعمل جهات إنتاج أخرى في أنحاء العالم بالفعل لتعديل لقاحاتها من أجل مواجهة "دلتا".

ودعا جينزبرج، في نفس الوقت، إلى استخدام لقاح يسمى "سبوتنيك لايت" كمعزز لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، من جرعتين، من لقاح بيونتك/فايزر.

وطوّرت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا، وتعمل على تطوير لقاح خامس، بحسب ما قالته السلطات.

وبحسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يصل معدل فعالية "سبوتنيك في" إلى 83 في المئة، للمصابين بالطفرة "دلتا". وقد جرى تسويق "سبوتنيك في" دولياً، وتم إقراره في نحو 70 دولة.

وتكافح روسيا، مثل دول كثيرة، في مواجهة المتغاير "دلتا"، وتسجل حاليا نحو 800 وفاة يوميا.

وبحسب الأرقام الرسمية، جرى تلقيح نحو 5ر41 مليون شخص في روسيا، أي حوالي 4ر28 في المئة من السكان حتى الآن.

ولا يزال إقرار لقاح "سبوتنيك في" قيد المراجعة في الاتحاد الأوروبي.