طائرة تحمل مصابين بانفجار عكار اللبناني تصل لمطار أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار أبوظبي، الخميس، طائرة تحمل عددا من مصابي انفجار عكار بلبنان للعلاج بمستشفيات الإمارات.

وحلمت طائرة الإخلاء الطبي عددا من المصابين في انفجار منطقة عكار بلبنان ضمن المبادرة الإنسانية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني.





كما تمثل الخطوة الإماراتية تجسيداً لنهج الدولة الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.





وباشرت الجهات الطبية في نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.

وكانت سفارة دولة الإمارات في لبنان قد باشرت في وقت سابق التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.

ومنتصف أغسطس/آب الجاري انفجر صهريج للمازوت في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه نقل 20 قتيلًا وأكثر من 79 مصابا من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.

وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.