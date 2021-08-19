جوتيريس: أمن واستقرار إثيوبيا ضروري لاستقرار المنطقة كلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن أمن واستقرار إثيوبيا ضروري لاستقرار المنطقة كلها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المسلحة في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار فورًا.

وأضاف: "تواصلت عدة مرات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الوضع الأمني والإنساني في بلاده".

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال جوتيريس: "لا قدرة لنا على إدارة مطار كابول في ظل الوضع الحالي ولكننا مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة".

وطالب بتشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان.

ومضى في حديثه: "موظفونا في أفغانستان منخرطون في اتصالات مستمرة مع حركة طالبان".

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة تشكيل جبهة دولية موحدة للنقاش مع طالبان.