شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لضمان الأمن لعمليات الإجلاء.. البنتاغون: مقاتلات أمريكية تحلق فوق كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس، إن طائرات مقاتلة أمريكية مسلحة تحلق فوق كابول لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء هناك.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في إفادة صحفية إن المقاتلات لم تحلق على ارتفاعات "منخفضة" فوق المدينة لكنها تشارك في "المراقبة".

وأوضح الميجر جنرال وليام تيلور، من هيئة الأركان المشتركة، أن بوابات عديدة في مطار كابول الدولي مفتوحة حالياً وتم حتى الآن إجلاء زهاء 7 آلاف شخص، وقال إن الجيش له حالياً قوات يزيد قوامها على 5200 فرد في مطار كابول لحماية عملية الإجلاء.