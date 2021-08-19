الإمارات: نطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن دولة الإمارات ساهمت في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي.



وأضافت أن الإمارات عملت إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان.

وتابعت، في بيان اليوم الخميس، 19/آب/2021: نتابع عن كثب التطورات في أفغانستان وننضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني.

وأردف البيان: نركز على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسؤوليها وموظفيها من أفغانستان بأمان