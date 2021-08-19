شكرا لقرائتكم خبر حظر تجوال في مدينة خوست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصدر أن جميع أشكال التحركات في المدينة ممنوعة في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مشتركة من قوات الإمارة الإسلامية بعمليات تطهير.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر خروج متظاهرين في مختلف مناطق مدينة خوست أمس للتعبير عن غضبهم من سيطرة طالبان على الدولة.
ويذكر أن نحو 650 ألف نسمة يعيشون في خوست وضواحيها، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية بأفغانستان للعام 2021.
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