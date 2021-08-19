شكرا لقرائتكم خبر بايدن: فوضى أفغانستان كانت أمرا لا مفر منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ارتكبت أخطاء في تعاملها مع الانسحاب من البلاد «إن فكرة أنه بطريقة ما، هناك طريقة للخروج دون فوضى تلي ذلك، لا أعرف كيف يحدث ذلك». وأضاف «عندما كان لديك حكومة في أفغانستان، ورئيس تلك الحكومة يستقل طائرة ويذهب إلى بلد آخر. عندما رأيت الانهيار الكبير للقوات الأفغانية التي دربناها، ما يصل إلى 300 ألف منهم، يتركون معداتهم ويفرون.. هذا ببساطة ما حدث».
وقال بايدن «وهكذا كان السؤال في البداية هل نلتزم بالمغادرة ضمن الإطار الزمني الذي حددناه، أم نمدده إلى الأول من سبتمبر، أم سنضع المزيد من القوات؟».
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