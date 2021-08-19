السعودية تغيث المتضررين من فيضانات باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات الناتجة عن ذوبان بحيرة جليدية في إقليم جلجت بلتستان شمال جمهورية باكستان الإسلامية، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية في منطقة غزر، استفاد منها أكثر من 1000 فرد.

واستهدف المشروع توزيع 41 طنا من السلال الغذائية في مناطق غزر، واستور، وديامر استفاد منها 7000 فرد، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم.