السعودية تغيث المتضررين من فيضانات باكستان

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واستهدف المشروع توزيع 41 طنا من السلال الغذائية في مناطق غزر، واستور، وديامر استفاد منها 7000 فرد، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم.
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